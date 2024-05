CBF convoca reunião do Conselho Técnico para o final de maio

CBF marca reunião de Conselho Técnico para o final de maio (Foto: Armando Paiva/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 22:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convocou uma reunião extraordinária de Conselho Técnico da Série A para o dia 27 de maio. Em meio a discussão sobre uma possível paralisação do Brasileirão, a diretoria da entidade aguarda retorno formal do colegiado de presidentes para decidir.

Não há um consenso entre os clubes. Uma ala defende a paralisação, enquanto outra é contrária. Além disso, o Ministério do Esporte já pediu a paralisação do Brasileirão.

Enquanto isso, os jogos dos times gaúchos, em todas as divisões, tanto nas competições masculinas, quanto femininas, estão adiados até o dia 27 de maio. A data coincide com a reunião da CBF.

CONFIRA A NOTA DA CBF:

"Em virtude do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, decretado pelos Governos Federal e Estadual, decorrente dos eventos climáticos extremos ocorridos, a CBF adiou no dia 6 de maio todas as partidas envolvendo equipes gaúchas nas competições nacionais (Brasileiro Séries A, C e D, Copa do Brasil, Feminino A1, A2 e A3, e de base) como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024.

Tal decisão foi baseada no ofício no. 57/2024, oriundo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados.

Neste domingo (12), a CBF convoca reunião do Conselho Técnico Extraordinária para o dia 27 de maio. Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios.

A entidade comunica que todos os seus diretores das áreas específicas vão participar da reunião para facilitar ao máximo a deliberação dos clubes."