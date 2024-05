Jogador do Vasco sai mancando de São Januário e será reavaliado

Vasco venceu o Vitória e saiu da zona de rebaixamento (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 12/05/2024 - 22:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Adson saiu de São Januário mancando após a vitória no Brasileirão e pode se tornar uma ausência para o clássico contr ao Flamengo. Nesta segunda-feira (13), o atacante do Vasco passará por exames e será reavaliado.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Segundo informações apuradas pelo Lance!, a princípio a lesão é parecida com a que Adson já teve no Corinthians. Ou seja, um trauma no joelho esquerdo.

Adson entrou na partida contra o Vitória ainda no intervalo, no lugar de Rossi. O atacante ajudou a qualificar o ataque do Vasco e estava fazendo uma boa partida. No entanto, foi substituído no final do segundo tempo.

Adson passará por exames nesta segunda-feira (13) (Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco volta a entrar em campo no sábado (18). O Cruz-Maltino fará o seu segundo clássico no Brasileirão e o rival será o Flamengo. A bola rola às 21h, no Maracanã.