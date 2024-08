Botafogo x Fortaleza: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Chaves/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste sábado (31), às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do alvinegro tem valor de 1,77, já o empate marca 3,60 e a vitória da equipe tricolor paga 4,60. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar para ambos os times marcarem, com odds a 1,97. O confronto entre as equipes marca a disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Assim, prevemos um jogo aberto.

O Botafogo deve buscar se impor dentro de casa em busca de confirmar o resultado ao lado da torcida. Por outro lado, o Fortaleza se destaca na temporada por ter um bom contra-ataque e prevemos que a equipe do técnico Vojvoda terá boas oportunidades de explorar determinada característica no confronto.

Com as duas equipes na busca da vitória, dificilmente a partida terá poucos gols. Destacamos, que o confronto do primeiro turno, na Arena Castelão, terminou em um empate por 1 a 1.

✅FICHA TÉCNICA

Botafogo x Fortaleza

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Botafogo (Técnico: Artur Jorge)

John Victor; Bastos, Lucas Halter, Tchê Tchê, Marçal, Gregore, Marlon Freitas, Matheus Martins; Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Fortaleza (Técnico Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Benjamin Kuscevic, Tomás Cardona, Felipe Jonatan, Emanuel Brítez, Lucas Sasha, Hércules Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Juan Martín Lucero.