O Fortaleza perdeu a segunda seguida, deixando claro que está com a cabeça na final da Copa Sul-Americana, sábado (28), contra a LDU, no Uruguai. O técnico Juan Pablo Vojvoda poupou alguns titulares e mesclou o time. Mesmo assim, os riscos existem e Calebe e Thiago Galhardo deixaram o campo com problemas físicos.