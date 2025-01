Técnico do Botafogo exalta titulares: ‘Chega forte para a Supercopa’

Interino no comando da equipe principal do Botafogo, o técnico Carlos Leiria enalteceu o desempenho do time na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, em clássico disputado no Estádio Nilton Santos nessa quarta-feira (29). Leiria lembrou que o grupo de jogadores treinou poucos dias, mas, ainda assim, teve um desempenho “acima da expectativa”. O treinador considerou ainda que a vitória motiva ainda mais o time para o clássico com o Flamengo, no domingo (2 de fevereiro) na decisão da Supercopa Rei.

— Primeiro tenho que enaltecer o grupo de jogadores que nós temos. Eles vêm trabalhando muito forte para retomar, e hoje (quarta) nós retomamos o caminho de vitórias, já que ano passado foi um período de glórias para o Botafogo. Nós fomos recompensados com a vitória depois de um período curto de trabalho — disse Carlos Leiria, logo após a partida.

— Tivemos uma semana muito boa de trabalho, tivemos uma qualidade muito boa. Foi acima da expectativa de todos nós, e isso nos deixa animados para o próximo jogo, que é uma decisão — acrescentou o técnico do Botafogo.

'Botafogo vai confiante', diz Leiria

No jogo dessa quarta-feira, o Botafogo conseguiu impor seu estilo de jogo desde os primeiros minutos. Não houve um domínio claro de jogo ou muita intensidade, mas os jogadores demonstraram que estão em sintonia.

— O que foi visto hoje (quarta) faz com que a gente chegue muito confiante e forte para essa decisão, assim como as últimas decisões que fizemos — garantiu Carlos Leiria.

Apesar de citar inúmeras vezes a decisão da Supercopa Rei, o treinador do Botafogo afirmou que só passa a pensar no Flamengo a partir de agora.

— Eu prefiro viver um jogo por vez. O foco era o Fluminense, agora é o Flamengo. A partir disso, pensamos mais para frente. Nosso objetivo agora é o jogo de domingo e ser campeão.