!SEGUE O VICE, PORQUE O LÍDER DISPAROU! Em casa, o Botafogo mostrou mais uma vez a força do Nilton Santos e conquistou uma vitória importante para seguir com uma grande vantagem na liderança do Brasileirão. Contra o Bahia, o Glorioso venceu por 3 a 0, com dois gols de Diego Costa e um de Luis Henrique. Veja os melhores momentos da partida no player acima.