A quinta-feira (19) foi especial para a torcida do Botafogo. Além da classificação para as oitavas de final da Sul-Americana, sentenciada depois do empate por 1 a 1 contra o Patronato, no Nilton Santos, um velho conhecido dos torcedores retornou aos gramados: Gatito Fernández. O goleiro não atuava desde o início de novembro de 2022 por conta de uma lesão no ombro e ganhou uma oportunidade como titular na partida de estreia do técnico Bruno Lage. Depois da partida, o paraguaio celebrou o retorno e a vaga do Alvinegro. Confira no player acima!