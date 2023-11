Coritiba e Botafogo empataram em 1 a 1, no Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado o Botafogo chegou aos 63 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, ao ultrapassar o Flamengo, que perdeu para o Atlético-MG. Já o Coritiba, que está rebaixado, tem 30 pontos e ocupa a penúltima colocação.