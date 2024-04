Veja as respostas de John Textor, dono do Botafogo, na ‘CPI da Manipulação de Jogos’

John Textor prestou depoimento na 'CPI da Manipulação de Jogos' (Foto: Reprodução/TV Senado)







22/04/2024 - Brasília (DF)

John Textor, dono da SAF do Botafogo, prestou depoimento na "'CPI da Manipulação de Jogos" na tarde desta segunda-feira (22). O empresário norte-americana também disse que o Alvinegro foi afetado. Confira algumas respostas abaixo.

PRETENDE VENDER O BOTAFOGO?

- Com todo o respeito, essa é a pergunta mais estúpida que poderia existir. Se eu quisesse vender a minha participação (no Botafogo), eu não estaria dizendo essas coisas ruins que estão fazendo aqui (no Brasil), não estaria falando de corrupção. Eu nunca venderia um negocio dessa forma. Tenho sido o mais transparente possível. Tenho divulgado a nossa renda aqui… Nossa renda saiu de 50 milhões de dólares em 2022 e estamos com 75 milhões de dólares um ano e meio depois. Tem sido muito bom comercialmente para a gente também. Convido a todos que venham para o brasil para o programa SAF, mas em vez disso eu passo a ser processado, perseguido e denunciado. Isso não tem sido convidativo. No rádio, em 2022, as pessoas estavam me atacando, eu amo a família Botafogo, mas eu recebo um suporte imenso pelo Botafogo e pessoas de outras equipes. Acho incrível. uma lição que aprendi no Brasil, mas dizer que estou usando isso para vender a minha participação no Botafogo, isso acaba sendo incoerente e imaginativo.

MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS

- O que nós descobrimos não é nada diferente do restante do mundo, Bélgica, França, toda a Europa. A manipulação de resultados (no futebol) é uma realidade.

- Sou dono de um clube, quero ganhar campeonatos e se eu puder provar, além de uma margem de dúvida, que 2022 foi manipulado, que 2023 foi manipulado, juntos de outras evidências de anormalidades, poderia fazer com que o Tribunal Desportivo, a polícia e esse corpo legislativo possam tomar ações.

ERROS INTENCIONAIS

- Não são erros na aplicação das regras, percebi que não era uma falha de interpretação. As regras para marcar impedimento, faltas, os jogos que assisti, que afetou o Botafogo indiretamente, tratei de enxergar por uma nova perspectiva.