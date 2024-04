John Textor, do Botafogo, será ouvido na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas

John Textor é dono do Botafogo (Foto: Olivier Chassignole/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 11:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor será a primeira testemunha da Comissão Parlamentares de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, que tem início nesta segunda-feira (22), às 15h. A informação de que o empresário norte-americano será ouvido foi divulgada pelo Senador e ex-jogador Romário, relator da comissão, via redes sociais.

Textor já afirmou, por diversas vezes, ter provas manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo a participação de jogadores e árbitros nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o dono da SAF alvinegra apontou diretamente o Palmeiras como favorecido no Brasileirão de 2022 e de 2023.

A CPI irá investigar 109 partidas de futebol disputadas em 2023 no Brasil que estão sob suspeita de manipulação para favorecer apostadores. A comissão tem como presidente o jornalista esportivo Jorge Kajuru, além de 11 senadores titulares e sete suplentes, com 180 dias de duração.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor será ouvido na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Confira a declaração do Senador Romário, relator da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, sobre a participação do dono da SAF do Botafogo, John Textor:

John Textor será nossa primeira testemunha na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) Botafogo de Futebol e Regatas, ele afirma ter provas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo a participação de jogadores e árbitros nas séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Esta comissão está empenhada em esclarecer esses casos e oferecer denúncias para evitar que tais práticas continuem acontecendo em nosso futebol. Acompanhe essa oitiva ao vivo nas nossas redes sociais ou no Youtube da TV Senado. Vamos pra cima com tudo!