Luís Henrique vive seu melhor momento com a camisa do Botafogo. Autor do gol no empate em 1 a 1 contra o Patronato na última quarta-feira pela Copa Sul-Americana, o atacante precisa cumprir uma meta estipulada em seu contrato que ativaria sua obrigação de compra junto ao Olympique de Marseille, que cedeu o atleta ao Glorioso por empréstimo, de acordo com o portal "GE".