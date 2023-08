O técnico Bruno Lage reforçou sua confiança na qualidade do elenco do Botafogo. Em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Guaraní, do Paraguai, que classificou os alvinegros às quartas de final da Copa Sul-Americana, o comandante deu evidência à forma como os alvinegros vêm mostrando suas qualidades.