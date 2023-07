O Lance! informou que a medida tinha sido sinalizada durante o lançamento da nova linha de uniformes do Alvinegro no Nilton Santos, realizado na quinta-feira (27). Havia uma estrutura de metal no Setor Sul separando alguns lugares. Os botafoguenses podem adquirir os bilhetes neste site (clique aqui). O clube informou que também há novas remessas para outros setores à disposição para torcedores.