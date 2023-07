O apoio da torcida do Botafogo pode ficar ainda maior no domingo (30). Durante o evento de lançamento da nova linha de uniformes do Glorioso, havia uma estrutura de metal separando no Setor Sul do Estádio Nilton Santos. O objetivo é abrir espaço para que mais torcedores botafoguenses ocupem as arquibancadas. A novidade pode surgir nesta sexta-feira (28).