Barboza exalta vitória do Botafogo e elogia trabalho de Martín Anselmi

Autor do gol da vitória sobre o Bragantino, o zagueiro Alexsander Barboza comemorou muito o resultado do Botafogo neste sábado (21), no interior paulista. O jogador vibrou bastante com os colegas após o apito final, e na saída de campo demonstrou um sentimento de "missão cumprida". De quebra, demonstrou alívio por um placar que diminuiu a pressão sobre o técnico Martín Anselmi.

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— (Vitória) muito importante. Acho que estávamos trabalhando muito para ganhar os jogos e não estávamos conseguindo. Hoje (sábado) tínhamos a missão de ganhar este jogo, porque esse time trabalha para ganhar. Os jogadores, o corpo técnico, toda a comissão também merecia essa vitória. A torcida merecia essa vitória — declarou Barboza, em entrevista ao Premiere.

Na sequência, o zagueiro do Botafogo defendeu o trabalho de Anselmi. O treinador argentino está com o cargo a perigo há algumas semanas, e uma derrota em Bragança Paulista poderia decretar a demissão do técnico. Agora, ele ganha novo fôlego à frente do time.

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— Tanto ele (Anselmi) como toda a sua comissão trabalham muito, muitíssimo. E eles não mereciam como a gente estava perdendo jogos, eles não merecem perder. Pela maneira que se dedicam, pela maneira que trabalham — sustentou Barboza.

Alexander Barboza marcou o gol da vitória sobre o Bragantino (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

— A gente tinha que respaldar eles também, porque a gente gosta da ideia deles. Não só um treinador bom dentro do campo, mas também fora, um cara espetacular. É muito gente boa.

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Apesar da parada do Brasileirão até 1º de abril por causa da Data Fifa, o Botafogo terá um jogo pela competição nacional antes disso. O time volta a campo no domingo (29), quando enfrenta o Athletico-PR, fora de casa, em partida atrasada da quinta rodada.

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