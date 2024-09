Torcida do Botafogo prepara mosaico para confronto contra o Grêmio, em Brasília

Foto: Lance!







Publicada em 28/09/2024 - 19:47

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já acostumados a produzirem belos mosaicos, os torcedores do Glorioso preparam a primeira ação fora do sudeste, que contou com mais de 300 voluntários.

Curiosamente, o primeiro mosaico fora do Rio de Janeiro foi feito contra o Grêmio, no primeiro turno, em Cariacica. Na ocasião, a arte representava a paixão nacional do Botafogo, representando uma junção entre a camisa do Glorioso com a da Seleção Brasileira. De acordo com o GE, mas de 300 torcedores foram voluntários na montagem, que começou às 22h e só terminou às 1h deste sábado (28).

– Abrimos o formulário na quinta à noite e em poucas horas já batemos (o número de voluntários) o que batemos em uma semana no Rio de Janeiro. Fomos dormir e quando olhamos tinham quase 400 pessoas. Até pediram para eu revisar a lista, que era trote (risos). É uma alegria muito grande poder representar os torcedores do Botafogo no Brasil inteiro, sabemos que o Botafogo tem torcedores em todo o mundo – afirmou Luiza Barbedo, coordenadora de logística do “Movimento Ninguém Ama Como A Gente“, idealizador dos mosaicos.

Foto: Lance!

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X GRÊMIO

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de setembro de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF);

📺 Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA-AL);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Gregore; Matheus Martins (Luiz Henrique), Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Nathan Fernandes); Braithwaite.