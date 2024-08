Torcida do Botafogo prepara mosaico inédito para partida contra o Palmeiras

Mosaico da torcida do Botafogo em partida no Estádio Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelas oitavas de final da Libertadores. Para o confronto, a torcida do alvinegro prepara uma festa inédita na arquibancada. Conforme noticiou o site "Ge", a ideia é promover um mosaico dupla face com detalhes em LED.

A organização da ação dos torcedores está sob o comando do Movimento Ninguém Ama Como a Gente. A temática da arte do mosaico será "Renascer". A torcida irá ilustrar o renascimento das cinzas do clube na briga por títulos. A imagem final do projeto ainda não foi divulgada.

Na busca da realização do projeto de forma impecável, a organização da festa divulgou um manual para os torcedores. Para ter acesso ao documento completo é necessário o preenchimento de um formulário disponibilizado nas redes sociais. O mosaico será exibido no Setor Leste, enquanto as outras partes do estádio serão agraciadas com bandeiras.

O plano para viabilizar o jogo de luz na arquibancada foi aprovado na terça-feira (13). Com ajuda de voluntários, o Movimento Ninguém Ama Como a Gente preparou a festa durante a madrugada do dia seguinte. A expectativa é de que a festa ganhe forma durante a entrada dos dois times em campo.