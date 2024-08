Botafogo x Palmeiras: Denílson faz alerta e manda recado ao elenco de Abel Ferreira

Denílson falou sobre o duelo entre Palmeiras e Botafogo, pela Libertadores (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14) em mais um duelo decisivo na história recente do confronto. Para o jogo no Nilton Santos, válido pelas oitavas da Libertadores, o ex-jogador Denílson afirmou que a equipe de Abel Ferreira não pode repetir o desempenho mostrado contra o Flamengo, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

- O Palmeiras vai viver a mesma sensação da Copa do Brasil, de decidir a classificação em casa. Fez um jogo (contra o Flamengo) muito criticado no Maracanã, porque jogou com medo. Não teve personalidade. A verdade é essa, os jogadores não quiseram jogar futebol - disse o comentarista do "Jogo Aberto".

- Levaram dois gols e não conseguiram reverter a situação jogando no Allianz Parque. Agora a situação é a mesma praticamente, joga contra o Botafogo fora de casa, e tem que ter um pouco mais de personalidade, para não voltar para casa com placar elástico sem conseguir reverter - completou o ex-jogador.

Contra o Flamengo, no Maracanã, o Palmeiras fez jogo ruim e perdeu por 2 a 0. Uma semana depois, venceu por 1 a 0 em casa e acabou eliminado. Em 2023, o Alviverde bateu o Botafogo de virada, por 4 a 3, em duelo que mudou o rumo do Brasileirão. Há cerca de um mês, o time de Artur Jorge venceu o clube paulista por 1 a 0, no Nilton Santos.