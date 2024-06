Torcedores do Botafogo detonam time após derrota para o Criciúma: ‘Atuação vexatória’

Leonardo Hübbe/ Agif/Gazeta Press







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 18:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Sonolento, o Botafogo foi derrotado pelo Criciúma, na tarde deste sábado (22), no Heriberto Hulse. Nas redes, os torcedores do Glorioso não perdoaram. Confira!

A partida

O Botafogo até começou melhor e perdeu chances, mas logo o Criciúma fez valer seu mando de campo e abriu o placar com Barreto, decretando a Lei do Ex. No fim do primeiro tempo, o Tigre ainda teve um gol anulado, o que mostrava sua superioridade no jogo.

Na segunda etapa, o Fogão apareceu mais ligado no jogo e, logo aos 10 minutos, empatou. Lucas Halter subiu mais que todo mundo e colocou de cabeça no fundo do gol. Mesmo após o gol, o Glorioso não assustou muito e pareceu satisfeito com o empate na partida.

Após um erro de Romero no meio, o Criciúma achou um contra-ataque e definiu o jogo, com um gol de Arthur Caíque.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

🚩 Assistentes: Daniel luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

🖥️ VAR: Wagner Reway

⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Marquinhos Gabriel e Matheusinho; Yannick Bolasie e Arthur Caíke (Eder).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo); Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gregore), Tchê Tchê e Óscar Romero; Luiz Henrique e Júnior Santos.

Leonardo Hübbe/ Agif/Gazeta Press