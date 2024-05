Torcedores do Botafogo detonam arbitragem e VAR por impedimento duvidoso em lance de gol: ‘Assalto’

VAR identificou suposto impedimento de Damián Suárez em lance de gol do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 19:56 • Rio de Janeiro (RJ)

No duelo entre Botafogo e Bahia, o Glorioso marcou um gol no início da segunda etapa, mas o lance foi anulado por conta de um suposto impedimento de Damián Suárez na origem da jogada. No entanto, as linhas traçadas geraram diversas dúvidas nas redes sociais.

Os torcedores do Alvinegro reclamaram muito da arbitragem e da atuação do VAR ao traçar as linhas que definiram a anulação do lance. A equipe de Artur Jorge perdia para o Bahia e perdeu a chance de igualar o marcador com Luiz Henrique.

