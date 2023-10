A corrida do Botafogo pelo título do Brasileirão ganhou um novo capítulo. Lúcio Flávio deu início ao seu trabalho com uma vitória essencial contra o Fluminense, encerrando também a sequência negativa com demitido Bruno Lage. Além desta nova fase, a arrancada com Luís Castro, a série invicta de Cláudio Caçapa e o jejum de Lage possuem um ponto em comum: em nenhum momento o Glorioso ficou matematicamente mais distante do título.