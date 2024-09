Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 10:36 • Rio de Janeiro (RJ)

No último fim de semana, Igor Jesus marcou um golaço que abriu o placar para o Botafogo diante do Fortaleza, pelo Brasileirão. O atleta foi lançado por Alexander Barboza, dominou no peito e finalizou no cantinho.

Nas redes sociais, um torcedor viralizou e chegou a ser compartilhado pelo zagueiro alvinegro por comparar o tento com gols históricos marcados em Copas do Mundo. E com nomes enormes do esporte, como Pelé e Bergkamp. Assista no player acima!