Igor Jesus comemora gol da vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 31/08/2024 - 22:57 • Rio de Janeiro

Neste sábado (21), o Botafogo venceu o Fortaleza por 2 a 0 no Nilton Santos pela 25ª rodada do Brasileirão em confronto valendo o topo da tabela. Apesar da noite inspirada de Luiz Henrique, Igor Jesus foi o personagem da vitória do Glorioso dois gols.

Como foi a partida?

O primeiro tempo foi movimentado para as duas equipes, mas dominado pelos donos da casa. O Glorioso chutou 12 vezes ao gol, contra seis do Fortaleza. Igor Jesus, sozinho na pequena área, perdeu a oportunidade de abrir o placar. Apesar das chances claras de gol, o ataque alvinegro esbarrou na sólida defesa do Leão e terminou sem balançar as redes. Cuiabano sentiu a coxa esquerda e foi substituído logo aos cinco minutos.

Na segunda etapa, a pressão do Botafogo seguiu forte, e deu certo. Igor Jesus balançou as redes logo no início, mas gol foi anulado por impedimento. Quando parecia que a noite terminaria sem gols, Artur Jorge sacou Tiquinho Soares e Matheus Martins do banco. As mudanças deram resultado, e o gol veio em seguida. Igor Jesus recebeu de Marlon Freitas, matou no peito e chutou para o fundo do gol de João Ricardo. Nos acréscimos, o camisa 99 consagrou a noite com o segundo.

Com a vitória, o Alvinegro encerrou uma invencibilidade de 10 jogos do Fortaleza e assumiu a ponta da tabela com 50 pontos. O Leão é o vice-líder com 48 pontos.

E agora?

O Botafogo terá duas semanas de descanso por conta da Data Fifa e volta à campo no sábado (14) contra o Corinthians, às 21h (Brasília), no Nilton Santos. O técnico Artur Jorge não poderá contar com Gregore, suspenso, e Cuiabano é dúvida após sentir a coxa esquerda.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FORTALEZA

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de agosto de , às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).



⚽Gols: Igor Jesus (73', 90+1')

🟨 Cartões: Cardona (Fortaleza); Gregore (Botafogo); Hércules (Fortaleza);

Almada, jogador do Botafogo, durante partida contra o Fortaleza no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Thiago Almada; Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Tinga, Britez, Kuscevic, Felipe Lonatan: Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.