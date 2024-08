Botafogo derrotou o Palmeiras no Engenhão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 01:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedor do Botafogo é flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras. Momento foi registrado pelo jornalista Tossiro Neto, que estava presente no setor visitante do Engenhão. Veja o vídeo do torcedor:

➡️Botafogo vence o Palmeiras e tem a vantagem para classificação na Libertadores

Nota oficial

O Botafogo já se pronunciou de forma oficial, por meio de suas redes sociais, e afirmou que irá acionar as autoridades competentes. O clube também reinternou o seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito. Confira a nota oficial do alvinegro:

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 PALMEIRAS

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Cristhian Ferreyra (URU)



⚽ Gols: Luiz Henrique (BOT); Maurício (PAL); Igor Jesus (BOT);

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Gómez, Murilo e Vitor Reis; Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Caio Paulista; Rony e Flaco López.