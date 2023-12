LUIS SEGOVIA: VEIO E JÁ FOI EMBORA

Apesar do sucesso da dupla Adryelso e Cuesta, o Botafogo sofreu com as opções para a zaga neste ano. Um exemplo é Luis Segovia, contratado no início da temporada após o termino de seu contrato com o Independiente Del Valle. No entanto, o equatoriano não impressionou, entrou em campo apenas 10 vezes e, em julho, foi emprestado ao RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica.