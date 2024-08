Titular do Botafogo será desfalque de última hora para confronto diante do Bahia

Artur Jorge comandará o Botafogo nesta quarta, na Arena Fonte Nova. (Foto: Vitor Silva/BFR)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 14:04 • Salvador (BA)

O Botafogo não contará com um dos titulares da equipe na partida decisiva contra o Bahia, nesta quarta (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral Damián Suárez alegou problemas pessoais de última hora e não viajou com o elenco do Alvinegro para Salvador.

Com o defensor indisponível, a tendência é que Artur Jorge escale o jovem Mateo Ponte na linha defensiva. Apesar de ter treinado normalmente na sessão de terça-feira, o uruguaio conversou com pessoas do clube antes da delegação viajar e não seguiu para o aeroporto. Na imprensa uruguaia, ventila-se que o jogador teria uma sondagem do Peñarol.

Damian Suárez pelo Botafogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Apesar disso, não existem conversas concretas para que o jogador deixe o clube carioca. Aliás, Suárez é muito valorizado no plantel do Glorioso e só sairia em caso de pagamento de multa. Aos 35 anos, o lateral tem vínculo válido até o final de 2025.

Provável escalação do Botafogo

Confira a provável escalação do Botafogo para a partida desta quarta (7), às 19h.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; M. Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Carlos Alberto; Savarino e Igor Jesus

De volta após compromissos olímpicos, Thiago Almada foi relacionado, mas ainda não se sabe se o argentino será titular.

Na partida de ida, no Nilton Santos, os times empataram por 1 a 1, com gols de Carlos Alberto e Cauly. Em caso de novo empate, a vaga nas quartas da Copa do Brasil será definida nos pênaltis.