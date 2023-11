O técnico Tiago Nunes lamentou mais um empate do Botafogo nos minutos finais, dessa vez, contra o Coritiba, no Couto Pereira. O roteiro contou com requintes de crueldade, com o gol sendo marcado no último lance, por Edu. O treinador relacionou a falta de concentração com a inexperiência do elenco em momentos de tensão.