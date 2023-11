QUEDA FÍSICA

- Não vejo a diferença física do primeiro para o segundo tempo, vi uma equipe mais estratégica no segundo tempo. Quiseremos buscar mais os contra-ataques no segundo tempo. Se pegarmos o recorte do gol do Santos, é uma jogada sem estrategia, é uma capacidade individual do Soteldo. É algo muito mais de cicunstância do que físico. Vejo nossa equipe muito consciente do que estava fazendo. Lembro de uma defesa do Perri no primeiro tempo e não lembro de mais nenhuma. No segundo tempo tivemos quatro situações de gol que poderáimos ter feito. Claro que o poderia não muda o placar, mas tenho que compartilhar que fizemos um bom jogo.