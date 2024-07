Thiago Almada eleva nível do Botafogo, mas impacto pode ser prejudicado pela Olimpíada

Thiago Almada é tratado como um dos principais reforços da janela no futebol brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 16:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Almada chegou no Botafogo com a ambição de conquistar títulos, mas com a Libertadores como sonho de consumo. E não poderia ser diferente para a contratação mais cara do futebol brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

No entanto, o impacto do meia não será visto de forma imediata, uma vez que o atleta tem viagem marcada para disputar os Jogos Olímpicos de Paris nesta quarta-feira (10). O argentino pode desfalcar o Alvinegro por seis rodadas do Brasileirão caso chegue na disputa pela medalha de ouro.

Além disso, Almada também pode perder jogos decisivos das oitavas de final da Copa do Brasil, que ainda não possuem data oficial para suas realizações. No entanto, o calendário base da CBF estima que os confrontos sejam disputados entre o fim de julho e o início de agosto.

Na volta dos Jogos de Paris 2024, o meia estará à disposição de Artur Jorge para a disputa das oitavas de final da Libertadores, em que o Botafogo encara o Palmeiras. A tendência é que o reforço não volte com uma posição cativa na equipe titular, visto que o jogo de ida contra o Verdão está marcado para 14 de agosto.

- Estou muito contente por representar a camisa da Argentina. Quando me chamaram gostei do projeto de jogar a Libertadores, de estar no Brasil. Primeiro vou pensar na jornada olímpica para depois me dedicar ao Botafogo. Meu objetivo é dar o melhor ao clube e ficar na história do clube. A Libertadores é meu sonho - disse Almada em sua chegada.

É preciso saber em que condições o meia encontrará o Botafogo depois da Olimpíada. O Alvinegro estará nas cabeças do Campeonato Brasileiro? Estará vivo e nas quartas de final da Copa do Brasil ou eliminado e com um calendário mais flexível visando outras competições?

Não há dúvidas da qualidade de Thiago Almada, que participou da conquista da Copa do Mundo da Argentina, embora só tenha entrado em campo por seis minutos contra a Polônia. O impacto de um atleta desse calibre no Brasil pode ser enorme, mas existem fatores que podem jogar contra no curto prazo. Embora a tendência é de que o sucesso seja retornado ao longo dos cinco anos de contrato.