Reforço do Botafogo, Thiago Almada prioriza Jogos Olímpicos e revela conversa com Textor

Thiago Almada participou de um treino com o Botafogo (Vítor Silva/ BFR)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 14:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Principal reforço do Botafogo na janela de transferências, Thiago Almada foi apresentado e vestiu a camisa do Alvinegro. Em sua chegada, o meia tratou os Jogos Olímpicos de Paris como prioridade e afirmou que estará focado no Glorioso a partir de agosto.

- Queria chegar aqui, conhecer meus novos companheiros e amanhã viajo para Paris. Estou muito feliz por representar a camisa da Argentina. Quando me chamaram, gostei muito do projeto, brigar pela Libertadores e por todas as competições no Brasil. Agora é pensar nos Jogos Olímpicos e depois focar no Botafogo.

O argentino também revelou uma conversa com John Textor durante as negociações por sua chegada ao Botafogo. O atleta também não escondeu a vontade de crescer e poder conquistar o inédito título da Libertadores com o clube.

- Quando John (Textor) me chamou, me disse que queria ganhar a Libertadores, os torneios do Brasil. Não penso nisso de ser a compra mais cara do futebol brasileiro. Trato de mostrar dentro de campo o motivo de terem me comprado. Meu objetivo é dar o melhor ao clube, dar 100% e conquistar algum título. A Libertadores é um sonho.

Convocado para a disputa da Olimpíada de Paris com a Argentina, Thiago Almada viaja para a França nesta terça-feira (10). O meia retorna em agosto para as disputas da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE THIAGO ALMADA

RECEPÇÃO DA TORCIDA

- Me receberam muito bem no aeroporot. Me fizeram sentir muito bme. Meu companheiros também. O estádio foi uma loucura, foi a primeira vez que vivi algo assim e estou muito feliz.

CABEÇA NO LYON OU BOTAFOGO?

- Firmei cinco anos com o Botafogo, tenho a cabeça aqui. O futuro dependerá de mim, mas quero dar 100% no Botafogo. Tratar de ganhar algum título e depois verei o que será do meu futuro.

CRESCIMENTO NA MLS

- Creio que cresci muito como pessoa e jogador. Creio que me fez chegar a Copa do Mundo. Espero vir aqui e seguir crescendo.