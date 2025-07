O Botafogo está escalado para a partida contra o Corinthians, neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, teve de fazer mudanças no 11 inicial devido a alguns desfalques.

Capitão da equipe, Marlon Freitas cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo na competição. Newton, que foi titular contra o Sport, seguirá na equipe para formar dupla com Allan, de volta após desconforto muscular. Savarino também está recuperado, mas ficará no banco. Joaquín Correa completará o setor.

Outra alteração importante foi na linha de defesa. Vitinho foi para o banco e Mateo Ponte, uruguaio, assumiu a vaga. No ataque, mais uma baixa de peso. Artur foi preservado após apresentar sintomas de gripo e dores no peito. Nathan Fernandes entra em sua vaga para formar a frente com Arthur Cabral e Álvaro Montoro.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Allan e Joaquín Correa; Álvaro Montoro, Nathan Fernandes e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Corinthians, do técnico Dorival Júnior, está escalado com: Hugo Souza; Léo Maná, Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles, Carrillo e Luiz Gustavo Bahia; Talles Magno e Romero.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CORINTHIANS

SÉRIE A - BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Allan e Joaquín Correa; Álvaro Montoro, Nathan Fernandes e Arthur Cabral. (Técnico: Davide Ancelotti).

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles, Carrillo e Luiz Gustavo Bahia; Talles Magno e Romero. (Técnico: Doriva Júnior).