O Botafogo volta a campo neste sábado (26), no Nilton Santos, para um grande duelo com o Corinthians, um dos principais da 17ª rodada do Brasileirão. Vivendo boa fase na competição, o Glorioso, além do grande elenco em busca de três pontos para se aproximar dos líderes, conta também com um retrospecto bastante favorável atuando em seus domínios.

Em partidas no Rio de Janeiro, Botafogo e Corinthians se enfrentaram 51 vezes contando todas as competições. São 17 vitórias do Botafogo contra 16 do Corinthians e oito empates - no geral, são 104 jogos com 43 triunfos do Glorioso e 37 do Timão.

Nas duas últimas temporadas, as de avanço da SAF do empresário John Textor, no Nilton Santos, o Botafogo venceu os dois jogos: 3 a 0 em 2023 e 2 a 1 em 2024, ambos com muita superioridade em campo.

Já no recorte dos últimos dez compromissos no Rio, são apenas duas vitórias do Corinthians, em 2022, por 3 a 0, e 2020, por 2 a 0. O Botafogo venceu sete (2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023 e 2024) e houve um empate, em 2012. Veja os resultados abaixo:

Botafogo 2 x 2 Corinthians - 2012

Botafogo 1 x 0 Corinthians - 2013

Botafogo 2 x 0 Corinthians - 2016

Botafogo 2 x 1 Corinthians - 2017

Botafogo 1 x 0 Corinthians - 2018

Botafogo 1 x 0 Corinthians - 2019

Botafogo 0 x 2 Corinthians - 2020

Botafogo 1 x 3 Corinthians - 2022

Botafogo 3 x 0 Corinthians - 2023

Botafogo 2 x 1 Corinthians 2024

Momentos diferentes no Brasileirão

O Botafogo vive grande fase na competição, com série invicta de sete jogos, sendo cinco vitórias e uma boa arrancada na classificação - sendo os últimos três jogos comandados pelo novo técnico Davide Ancelotti. O Corinthians, de Dorival Júnior, não vence pelo Brasileirão desde a nona rodada, no 1 a 0 sobre o Santos.

A bola rola às 18h30 deste sábado. O Glorioso inicia a rodada na quinta colocação, com 25 pontos, enquanto o Timão aparece em 11º, com 20.