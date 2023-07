- Está demorando mais do que a gente esperava, mas é como as coisas são. A cidade vai ceder um terreno e o tempo da política é assim. Nós colocamos um pouco de dinheiro no Lonier no último ano para ficar em um nível melhor, mas não é mais a nossa prioridade. Nossa relação com os Moreira Salles é muito boa, são os torcedores mais apaixonados que eu já vi. Está tudo encaminhado, a gente tenta acelerar o processo pelo novo terreno. Sei que vocês viram os desenhos de como a estrtura será. A primeira na América do Sul com colaboração entre um time brasileiro e um europeu. Estamos tentando acelerar - pontuou.