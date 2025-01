Técnico do Botafogo exalta vitória: ‘Hoje conseguimos ser efetivos’

Não foi um jogo de encher os olhos, mas a vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Bangu, no Nilton Santos, na noite deste domingo (26) tirou um peso das costas do técnico Carlos Leiria. Ao final da partida, o treinador se disse feliz pelo resultado, que tirou o clube da vice-lanterna e o colocou na cola do grupo que vai para a semifinal do Campeonato Carioca.

— Quero externar a felicidade com essa vitória e a proximidade com o G-4. Foi muito importante esse resultado. Em outros jogos acho que tivemos até mais produção, mas hoje (domingo) conseguimos ser efetivos, que era o que vínhamos falando — declarou Leiria na entrevista coletiva concedida no Nilton Santos.

O treinador também comentou sobre as mudanças que promoveu no time em relação à equipe que perdera para o Volta Redonda na semana passada, com as entradas de Kayke e Rafael Lobato.

— Temos um departamento de análise de desempenho, e nós vimos algumas situações que eles (Matheus Nascimento e Kauê) não conseguiriam mudar. Uma dessas era o espaço entre o lateral e o zagueiro, algo que o Kayke faz muito bem — explicou o técnico do Botafogo.

Treinador do Botafogo elogia Patrick de Paula e Kauê

Carlos Leiria também elogiou as atuações — e posturas — de Patrick de Paula e Kauê. O capitão do time foi vaiado após perder o pênalti diante do Volta Redonda, mas marcou o primeiro gol no jogo deste domingo. Kauê, por sua vez, entrou no segundo tempo e marcou o gol que sacramentou a vitória.

— Minha ideia era conseguir trabalhar e passar tranquilidade para o Botafogo tomar as melhores decisões. Isso não é só com o Patrick, mas com todos os jogadores. O Kauê sai do time por uma questão de estratégia e marca o gol que sacramenta nossa vitória. O Patrick ficou muito tempo parado e dá um retorno positivo. Ele é um líder desse grupo e chamou a responsabilidade — exaltou o treinador.