Técnico do Botafogo, Artur Jorge não teme Palmeiras na Libertadores: ‘Igual a outro qualquer’

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 10:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Botafogo, Artur Jorge avaliou o confronto com o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. No "Seleção SporTV", o comandante disse que o duelo será complicado para a equipe de Abel Ferreira.

- Exatamente igual, como se fosse um outro qualquer. Não posso estar num competição de oitavas da Libertadores escolhendo adversários. Não vai ser fácil para nós e não vai ser fácil para o Palmeiras. Queremos fazer com que esse Botafogo tenha uma mentalidade única. Competiremos para saber se seremos mais fortes ou não.

Apesar disso, o técnico confirmou o desejo de reforços na janela de transferências do meio do ano, uma vez que enxerga carências no elenco do Botafogo. O português já conversou sobre nomes com John Textor.

- Espero (reforços), honestamente sim. Nosso elenco é bom, mas há posições em que precisamos melhorar a competitividade interna. O Textor sabe, eu já disse quais são. O que eu quero é acrescentar valor. Temos um elenco que está em primeiro e mostrado valor em desempenho. Vamos procurar duas ou três posições para que o Botafogo fique mais forte ainda.

Os confrontos entre Botafogo e Palmeiras na Libertadores acontecerão somente em agosto. No próximo mês, as equipes se enfrentam pelo Brasileirão.