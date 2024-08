Técnico do Botafogo, Artur Jorge abre o jogo sobre situação de Damián Suárez

Técnico do Botafogo, Artur Jorge explicou caso de Damián Suárez, que pode deixar o Alvinegro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 18:50 • Salvador (BA)

Treinador do Botafogo, Artur Jorge fez um esclarecimento sobre a situação do lateral-direito Damián Suárez, que não viajou com o elenco para o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil. O comandante se mostrou desapontado com a situação e afirmou que a diretoria irá conduzir o caso.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- Não posso explicar muito porque há muitas coisas ainda para que possamos esclarecer. Era um jogador que eu contava obviamente para esse jogo, falou comigo pessoalmente para mostra-se indisponível e é um caso que vai estar entregue à administração para gerir da forma que entender. Sei que sou o técnico e, nesta altura, não posso contar com ele.

Segundo "O Globo", Damián Suárez pediu para deixar o Botafogo em definitivo ao alegar estar infeliz no Rio de Janeiro. O caso já está nas mãos de John Textor, que está na França e aproveitou o período para assistir a Olimpíada.

Sem o uruguaio, Artur Jorge precisou colocar o compatriota Mateo Ponte na equipe titular do Alvinegro diante do Bahia. A presença do jogador diante do Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, é dúvida.