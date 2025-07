Após os primeiros três jogos sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo segue invicto. Neste domingo (20), o Alvinegro venceu o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro, e o duelo marcou a partida que o Alvinegro mais cedeu finalizações ao adversário: 12. Por outro lado, a que menos finalizou, com apenas 13 chutes.

Ter mais finalizações do que os adversários tem sido um costume da equipe desde que o técnico italiano assumiu o comando. Nas primeira duas partidas sob o comando de Davide, o atual campeão brasileiro, somou 44 chutes nas metas adversárias.

No triunfo de 2 a 0 sobre o Vasco foram 21 finalizações contra o rival. Por outro lado, na semana passada, o Alvinegro dominou as ações contra o Vitória com 23 chutes no gol. Porém, o goleiro Lucas Arcanjo teve uma grande atuação e segurou o ímpeto do time de General Severiano.

Finalização de Artur sendo defendida por Lucas Arcanjo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ao falar da vitória fora de casa sobre o Sport, o italiano elogiou os dois últimos jogos da equipe e citou a dificuldade de atuar no Brasileirão. Ele explicou que o ritmo da partida tem que ser alto, mas tambbém reconheceu as dificuldades que sua equipe teve para vencer, devido a todo o contexto.

- Estou aqui há pouco tempo, mas os jogos que vejo me mostram que é uma liga que tem muitas coisas taticamente, jogadores com qualidade. Acho que nos últimos dois jogos a gente pode jogar mais, se perde muito tempo. O ritmo do jogo tem que ser mais alto. Mas hoje foi uma partida muito difícil, com condições muito difíceis, o gramado, a pressão que tinha o oponente. Não tem muita diferença da Europa, mas são contextos diferentes. O clima diferente, a umidade, o gramado... Acho que o tempo efetivo (de bola rolando) pode ser mais alto- explicou o italiano.

Poucas finalizações contra à meta de John

Por outro lado, o Botafogo tem sofrido poucas finalizações desde que o italiano assumiu o comando da equipe, com apenas 31 finalizações contra a meta defendida por John nas três partidas que o italiano assumiu.

No clássico contra o Vasco, foram apenas 11 chutes. Na semana passado, no empate sem gols com o Vitória, sofreu apenas oito. A vitória suada por 1 a 0 sobre o Sport, foi a partida que mais sofreu chutes, tendo tido 12.

John em ação na vitória do Botafogo sobre o Sport (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O técnico também elogiou a postura de sua defesa, que ainda não sofreu gols desde que ele assumiu. Davide afirmou que está muito feliz pelas atuações de Kaio Fernando e Alexander Barboza.

-Claramente no futebol tem que defender bem também. É importante, o Botafogo era um time sólido defensivamente quando cheguei aqui. Claramente a mentalidade tem que ser ofensiva, com bola, tentar criar oportunidades e colocar gente na área, mas o equilíbrio que temos sem bola tem que ficar porque isso é fortaleza do time que tem que ficar. Temos uma defesa diária muito boa, hoje foi um jogo complicado para Marlon, para Kaio e Barboza, então muito feliz para eles. Temos que manter essa solidez na defesa porque assim a gente pode estar mais acima na classificação, com essa boa defesa. - afirmou.

Davide Ancelotti na vitória do Botafogo sobre o Sport (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após a vitória por 1 a 0, o Botafogo terá a primeira semana completa de descanso desde a chegada de Davide Ancelotti. O Alvinegro terá seis dias para treinar antes de enfrentar o Corinthians, no próximo sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília).