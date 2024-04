Saiba o que os senadores disseram na CPI após sessão secreta com John Textor, dono do Botafogo

John Textor esteve com senadores em Brasília nesta segunda-feira (22) (Foto: Reprodução/TV Senado)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 21:10 • Brasília (DF)

Os senadores estiveram com John Textor, dono da SAF do Botafogo, nesta segunda-feira (22), para a primeira audiência da "CPI da Manipulação dos Jogos". Os parlamentares deram fortes depoimentos após a reunião secreta com o empresário norte-americano. Confira alguns trechos abaixo.

ESPANTO COM FALTA DE ATITUDES DA CBF (SENADOR CARLOS PORTINHO, PL-RJ)

- Ele (Textor) é um mensageiro. A todos aqueles que nos assistem, que tenham denúncias para fazer, que essas denúncias ao menos tenham indícios, e há indícios, elementos técnicos apresentados pelo John Textor, há conteúdo. Me espanta como a CBF, que é a maior responsável pela integridade do futebol do Brasil, não foi a fundo. Como é que o STJD, que tem excelentes advogados contratados como auditores, não foi a fundo nisso. Há elementos técnicos, há conteúdo, há razões para investigar.

- O que o John Textor nos trouxe aqui podem não ser provas concretas, mas não tenho dúvida de que é fundamental que sejam essas investigadas para preservação da integridade e, para aqueles que pensem em fraudar resultados esportivos, desistam. Aqui, se todo ano tiver que abrir uma CPI, vamos estar aqui. Hoje, o que nos traz a inteligência artificial, a tecnologia… Quem resistir à tecnologia será atropelado pela história. Deve ser dado crédito a todo material aqui produzido, como nós daremos.

- Se você (falando em direção a Textor) estiver 100% certo ou 100% errado, já valeu, porque vamos sair dessa CPI com diagnóstico e propostas para melhoria do futebol brasileiro. Aprovamos a Lei das Apostas, mas o Estado ainda não está preparado para combater a manipulação. O que você nos traz é no mínimo um alerta, uma advertência, de que o Governo, a Polícia Federal, o MP e as confederações precisam se preparar rápido, porque há casos de má interpretação da regra do jogo, há casos de edição do VAR, do que é passado na TV e há casos de comportamento de atletas que eu, sozinho, considero um indício.

INDÍCIOS PARA INICIAR INVESTIGAÇÃO (SENADOR JORGE KAJURU, PSB-GO)

- Tivemos conhecimento de diversos indícios, não queremos falar ainda em provas. Indícios importantíssimos, não participamos de mais de uma hora sem conteúdo, pelo contrário, teve conteúdo. Só temos a agradecer a toda a equipe, com gente qualificada, sem fazer acusações, apresentando tudo, com detalhes, com riqueza, mas que consideramos como indícios. Não se tratou apenas do CEO do Botafogo vir aqui só trazer fatos ou indícios envolvendo seu clube, ele falou de outros jogos, mostrou outras imagens. Temos indícios suficientes para investigarmos profundamente e independentemente e chegarmos a conclusão de quem mais queremos nas próximas reuniões.

COBRANÇA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)

SENADOR EDUARDO GIRÃO, NOVO-CE

- Os indícios transcenderam a questão do comportamento dos jogadores, foram também para a questão do VAR, da análise de imagens supostamente negadas e que precisamos entender porque que isso aconteceu, entender o que a CBF tomou de providências em relação ao que vimos, em termos de punição, inclusive. Estamos aqui para proteger o futebol brasileiro e buscar a verdade.

SENADOR JORGE KAJURU, PSB-GO

- Apenas dizer aos jogadores, técnicos, dirigentes, árbitros, enfim, todos os envolvidos que podem ser amanhã investigados ou condenados, que prestem bem atenção nessas duas palavras: inteligência artificial

SENADOR ROMÁRIO (PL-RJ) PARABEZINA TEXTOR PELA CORAGEM

- Parabenizo o sr. John Textor pela coragem de ter vindo aqui e falado o que falou e, principalmente, o que vai fazer nessa chamada reunião secreta. Muitos lá atrás duvidaram e não acreditaram que o senhor teria provas. Inclusive ouvi muitos o chamarem de fanfarrão e mentiroso. Acredito que com sua capacidade e inteligência de demonstrar o que tem será de grande relevância para essa CPI, para o futebol e para o nosso país.

COBRANÇA COMO TORCEDOR (SENADOR DR. HIRAN, PP-RR)

- Quero pedir ao senhor, como botafoguense há mais de 40 anos, que contrate rapidamente dois zagueiros, porque Lucas Halter e Bastos ali estão fazendo a gente sofrer do coração. Por favor, fica um apelo de um botafoguense.

– Quero agradecer a presença do Sr. John Textor nessa audiência. As evidências são muito claras de que precisamos nos aprofundar com muita seriedade nessas investigações. Acho que isso se tornará público no futuro e os jogadores quando virem o que nós vimos ali vão pensar duas vezes antes de arrumarem resultados.