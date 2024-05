Botafogo e Tiquinho Soares negociam renovação de contrato, mas clube esbarra em obstáculo

Tiquinho Soares tem futuro indefinido no Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 13:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo negocia a renovação de contrato com o atacante Tiquinho Soares, mas o clube encontra um obstáculo. Segundo o "ge", o Glorioso ofereceu um novo vínculo sem um aumento salarial que teria sido prometido no início do ano.

O centroavante tem vínculo com o Alvinegro até dezembro de 2024, mas possui uma cláusula de renovação automática caso bata uma meta de número de jogos disputados. Por conta disso, o atleta não pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

Em janeiro, o Grêmio havia feito uma proposta por Tiquinho Soares para repor a saída de Luís Suárez, mas a oferta foi prontamente recusada pelo Botafogo. O jogador teria um aumento em 100% no salário em relação ao que recebe no Rio de Janeiro.

A proposta feita pelo Glorioso foi recusada pelos empresários do artilheiro, que esperam um aumento em 25% no salário do camisa nove.