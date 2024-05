Universitário x Botafogo: peruanos fazem gestos racistas para o setor visitante

Botafogo se classificou para as oitavas de final da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 00:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Até quando? Mais uma vez, infelizmente. Após a vitória do Botafogo sobre o Universitário, no Peru, os torcedores alvinegros saíram do estádio com cerca de dez peruanos fazendo gestos racistas. Confira abaixo.

Os gestos sequer foram repreendidos pela segurança do estádio. Os peruanos saíram do local normalmente como se nada tivesse acontecido.

A medida dos torcedores visitantes saírem depois de uma boa parte da torcida local deixar o estádio é comum. Isso é para evitar confusões nos arredores.

Em tese, a Conmebol tem regras para punir atos de racismo. É o caso do segundo parágrafo do Artigo 15 do Código Disciplinar da Conmebol de 2023 especifica sobre os casos de discriminação por parte dos torcedores e prevê multa de 100 mil dólares (R$ 492 mil) e 400 mil dólares em caso de reincidência (R$ 1,970 milhão).

"Qualquer Associação Membro ou clube cujos torcedores insultarem ou atentarem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, tendo como motivo a cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será sancionado com uma multa de pelo menos CEM MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. 100.000). Em caso de reincidência, o infrator poderá ser punido com multa de DÓLARES AMERICANOS QUATROCENTOS MIL (USD 400.000)."