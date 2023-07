O Conselho Deliberativo do Botafogo se reunirá nesta segunda-feira (10) para traçar perspectivas em relação ao futuro do clube. Entre os temas colocados em pauta, os conselheiros votarão a proposta da SAF para assumir a loja temática que fica na sede histórica de General Severiano, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação é do "Blog do Ancelmo", em "O Globo".