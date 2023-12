O defensor recebeu as primeiras chances definitivas no Corinthians em 2021 e conquistou espaço com o técnico Vagner Mancini, com quem trabalhou também no Dragão. As boas atuações do jovem chamaram a atenção do mercado europeu, e, em julho de 2022, o zagueiro foi vendido ao Benfica por 9,5 milhões de euros; o clube paulista ficou com oito milhões no negócio.