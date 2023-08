No entanto, a possibilidade de que, ao retornar da lesão, Tiquinho Soares forme uma dupla com Diego Costa é difícil pela formação que Bruno Lage implementa no Botafogo. No setor ofensivo, o treinador recorre a dois pontas velozes e tem um jogador forte ao centro para disputar jogadas. Com isto, a tendência é que Diego Costa seja uma sombra a mais para o ídolo do Glorioso.