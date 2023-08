Neste ano, o Glorioso, atual líder do Brasileirão, também levou muitos torcedores em outras partidas. Na Copa do Brasil, 37.682 pessoas assistiram à partida com o Athletico-PR (vencida pelo Furacão nos pênaltis). No Brasileirão, 38.798 estiveram presentes na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco.