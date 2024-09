John Textor em apresentação de Adryelson e Vitinho, do Botafogo, no Niltos Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







10/09/2024

A janela de transferências se encerrou, e o Botafogo fechou o período com oito contratações de peso para preencher lacunas e aprimorar o elenco. Além de contratações históricas para o futebol brasileiro, os reforços chegam para brigar por posição. Quatro deles ainda não estrearam: Adryelson, Vitinho, El Arouch e Alex Telles.

Dos oito reforços, metade já estrearam pelo Glorioso. O volante Allan foi o primeiro anunciado pelo clube, que já havia chegado a um acordo com o atleta desde a primeira janela. O jogador de 33 anos tem uma carreira consolidade na Europa e passou as últimas duas temporadas no Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Allan era titular absoluto e fez 56 jogos, com três gols e sete assistências. Além de técnica, o jogador também traz experiência para agregar ao elenco.

Igor Jesus chegou sem custos e já assumiu a titularidade no ataque, sendo importante em momentos decisivos. Já são quatro gols em nove jogos. A disputa lá na frente é grande, mas Matheus Martins se tornou uma ótima opção para o segundo tempo. O jogador já conquistou a torcida marcando dois gols contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e com uma assistência na partida contra o Palmeiras, na Libertadores.

O argentino Thiago Almada chegou ao Brasil como a maior contratação da história (adquirido por 137,4 milhões de reais) e tem mostrado a que veio. Apesar das suas atuações não serem traduzidas em números, o jogador acrescenta na qualidade e na forma como compreende o jogo. Além de ajudar no setor ofensivo, ele ajuda na criação de jogadas da equipe.

Agora, a expectativa fica para os reforços que chegaram ao fim da janela. Adryelson já é um velho conhecido da torcida e chega para suprir uma necessidade no setor defensivo. Apesar de ter vivido, no Botafogo, a melhor temporada de sua carreira na última tempora, o zagueiro volta ao Brasil sem muitos minutos no futebol europeu. Pelo Lyon, da França, fez apenas quatro jogos nos últimos oito meses. Mas fez pré-temporada e em boa força física para atuar de imediato.

O francês El Arouch é a grande novidade. Na última temporada, o meia de 20 anos fez sete jogos pelo Lyon B com um gol marcado.

O lateral Vitinho chega como reposição para Damián Suárez, vendido para o Peñarol. Sendo titular absoluto do Burnley, da Inglaterra, o jogador fez 36 partidas e deu duas assistências na última temporada. Ele chegou a fazer pré-temporada antes de chegar ao Botafogo e chega à disposição do técnico Artur Jorge.

Por fim, Alex Telles chegou para fechar a janela alvinegra com chave de ouro. Com Cuiabano lesionado, a tendência é que o lateral assuma a titularidade de imeditado. Na última temporada, pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, Telles atuou em 27 partidas, marcando dois gols e quatro assistências. É mais um jogador que chega com ritmo após ter feito pré-temporada no futebol saudita.

Todos os reforços já estão regularizados e podem estrear pelo Botafogo já na partida contra o Corinthians, no próximo sábado (14), pelo Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (Brasília), no Nilton Santos.

Confira os reforlos do Botafogo nesta janela de transferências:

Atacantes: Matheus Martins e Igor Jesus

Zagueiros: Adryelson

Laterais: Vitinho e Alex Telles

Meio-campistas: Allan, El Arouch e Thiago Almada