Roberto Pereyra, novo alvo no Botafogo, fez sua estreia pela seleção da Argentina em jogo que os torcedores do Glorioso lembram com muito carinho. A partida contra o Brasil, pelo Superclássico das Américas de 2014, foi a primeira do meia pela Albiceleste, mas quem se destacou mesmo foi o goleiro Jefferson. O ídolo botafoguense brilhou na vitória da seleção brasileira, com direito a grande defesa em pênalti cobrado por Messi.