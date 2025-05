Assista à íntegra da coletiva de Renato Paiva, técnico do Botafogo

O Botafogo segue sem conquistar uma vitória fora de casa pelo Brasileirão e ligou o alerta. Neste sábado (3), fora de casa, em Salvador, o Glorioso perdeu para o Bahia por 1 a 0 em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, em entrevista, o técnico Renato Paiva indicou que seus comandados mereciam ao menos um ponto a mais na tabela.

- Se tivéssemos a mesma eficácia do Bahia, pelo menos teríamos empatado. No segundo tempo, tivemos mais de uma oportunidade clara. Não aproveitamos e fomos penalizados, mais uma vez perdendo fora e mais uma vez perdendo por 1 a 0. O nosso nível de eficácia ofensiva tem que melhorar, porque criamos oportunidades claras e suficientes para pelo menos empatar - disse Paiva.

Com o resultado, o Glorioso fica estacionado nos oito pontos somados na competição e agora vira a chave de olho na Libertadores. O time volta a campo na terça-feira (6), fora de casa, na Venezuela, precisando vencer o Carabobo para seguir firme na luta pela classificação.

John lamenta derrota e pede reação ao Botafogo: ‘Esfriar a cabeça’

- É recuperar o que temos, viajar, já tenho mais ou menos os 11 (titulares) na cabeça, porque tenho que projetar dois jogos em um. É recuperar alguns jogadores que vão começar jogando outra vez e contar com aqueles que não jogaram hoje e podem entrar nos 11.

Veja outras respostas de Renato Paiva

Análise da derrota

- Eu tenho uma ideia muito clara do jogo e acho que nem vou ter que revê-lo, mas é claro que vou fazer porque é meu trabalho. Na segunda parte nós corrigimos isso com a primeira linha de construção a três para superar os cinco. Tive um desespero de não ver a bola para fora por mais vezes do que gostaria. Conseguimos fazer na segunda parte, mas aí já foi na base de cruzamentos, cruzamentos, cruzamentos… O Bahia baixou, montou uma linha de cinco e ficou mais difícil.

continua após a publicidade

Retornos de Barboza e Savarino

- Há jogadores que obviamente, pela sua utilização massiva, como o Gregore, que são importantes para a estrutura. Entramos com 11 e temos um elenco que tem que dar resposta. O azar de uns é a oportunidade de outros. A importância é aproveitar essas oportunidades. Não vou chorar pelas ausências, vou tentar encontrar soluções em cima dos problemas que a equipe tem. Sem esconder que o Gregore e o Marlon, assim como Barboza e Jair, têm sido muito utilizados de forma massiva, assim como o Savarino, mas eles (Barboza e Savarino) não estão, e eu já sabia que eles não iriam estar e eu preciso encontrar um plano de jogo.