Novo reforço, Vitinho treina pela primeira vez no Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 17:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Defensor mais caro da década na história do futebol brasileiro, o lateral-direito Vitinho treinou pela primeira vez com o elenco do Botafogo. O jogador foi contratado junto ao Burnley e o anúncio ocorreu na última sexta-feira (30).

No sábado (31), acompanhou a equipe na vitória por 2 a 0 contra o Fortaleza. Por ter feito a pré temporada pelo Burnley, Vitinho não deve demorar a estrear pelo Botafogo.

Vitinho é conhecido por seu estilo de jogo dinâmico e versátil. Como lateral, ele tem a habilidade de atuar tanto na lateral direita quanto na esquerda, o que o torna uma peça valiosa para a equipe. O jogador é rápido e tem boa capacidade de drible, o que lhe permite avançar pelo campo e criar oportunidades ofensivas, cruzando com precisão e participando de jogadas de ataque.

Defensivamente, Vitinho é sólido, com boa leitura de jogo e capacidade de desarme, ajudando a proteger a defesa. O atleta também é conhecido por sua resistência, o que permite cobrir longas distâncias ao longo dos 90 minutos, contribuindo tanto no ataque quanto na defesa.

Vitinho em ação pelo Burnley (Foto: Divulgação)

Seu estilo de jogo combina bem com times que buscam laterais ofensivos que possam apoiar os ataques sem comprometer a solidez defensiva.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho deixou o clube com apenas um jogo disputado, acertando com o Cercle Brugge, da Bélgica. Após 75 jogos na equipe e dois gols marcados, além de três assistências, assinou com o Burnley. Pelo clube inglês, fez 80 partidas, com quatro gols marcados e seis assistências.