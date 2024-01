Savarino se apresentou ao clube um dia depois da vitória do time de Tiago Nunes na estreia do Campeonato Carioca 2024, contra o Madureira, vencida pelo Botafogo por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Jeffinho, que reestreia pelo Glorioso. O venezualano realizou testes e conheceu os outros atletas e comissão no Espaço Lonier, Centro de Treinamento do Botafogo.