Nos fim da ‘Era Fábio Matias’, Botafogo inicia final da Taça Rio com missões chaves para 2024

Fábio Matias deve dirigir Botafogo pelas últimas vezes diante do Boavista (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Cada vez mais próximo da estreia na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo visita o Boavista, pelo jogo de ida da decisão da Taça Rio. Nos últimos dias de Fábio Matias no comando da equipe, o Alvinegro tem dois objetivos principais diante da equipe de Saquarema.

Embora o caneco em disputa tenha pouco valor esportivo, o Glorioso busca conquistar o troféu para garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Assim como em 2023, o clube tem um compromisso importante antes de iniciar as competições mais relevantes da temporada.

Além disso, o Botafogo precisa utilizar os dois confrontos como uma espécie de ensaio final para a estreia na fase de grupos da Libertadores. Faltando uma semana para o duelo contra o Junior Barranquilla, existe a possibilidade de Fábio Matias utilizar força máxima nesta quarta-feira (27) e optar por poupar os principais nomes do elenco no fim de semana.

Além disso, o interino também pode utilizar esses próximos dois jogos para alavancar seu nome no cenário nacional. Desde a demissão de Tiago Nunes, o treinador tem 90,4% de aproveitamento, sendo seis vitórias e um empate em sete partidas.

De acordo com o "ge", John Textor encerrou as buscar por um novo técnico após algumas reuniões virtuais e planeja definir o novo nome nos próximos dias. Com isso, Fábio Matias também tem a missão de entregar uma equipe azeitada e com foco nos objetivos que tem pela frente em 2024.

Com uma semana cheia de treinos e com a ausência apenas de Savarino, o interino também conta com reforços importantes e que precisam ganhar ritmo de jogo visando a Libertadores. São os casos de Luiz Henrique, que fez apenas duas partidas pelo Alvinegro, e Jeffinho, que está parado desde meados de fevereiro.

Com isso, o Botafogo entra em campo com a missão de conquistar uma vaga na próxima Copa do Brasil, recuperar jogadores e se preparar para a estreia na competição continental. E dar início ao fim de uma Era proveitosa e de calmaria após um período turbulento.

Botafogo se prepara para final da Taça Rio diante do Boavista (Foto: Vitor Silva/Botafogo)